I droni Tupolev Tu-141 che hanno sorpreso Putin | sovietici degli anni 80 | facevano le foto in Vietnam | ora sono missili

(Di martedì 6 dicembre 2022) Due attacchi in profondità sul proprio territorio quali non si erano mai visti dall'inizio dell'operazione militare in Ucraina: la Russia ieri si è scoperta vulnerabile, con i...

... l'unica sede della Russia per il bombardiere strategicoTu - 160 . La base ha una pista di ... a meno di non volerne fare un target agevole per ikamikaze ucraini. Ma questo trasloco è ......militare Aleksandar Koz (sashakots) sostiene che iche hanno causato danni e vittime nei due aeroporti russi di Engels e Djagilevo, o perlomeno in quello di Engels, siano vecchiTu - ... I droni Tupolev Tu-141 che hanno sorpreso Putin: sovietici degli anni 80, facevano le foto in Vietnam, ora son L'aeronautica ucraina gestisce una manciata di bombardieri Sukhoi Su-24 con equipaggio, ma non può permettersi di perderli in un pericoloso attacco in profondità a centinaia di miglia all'interno del ...I droni colpiscono le basi dei bombardieri a 200 chilometri dalla capitale. La risposta del Cremlino contro gli impianti elettrici: Kiev torna al buio ...