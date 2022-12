I droni Tupolev Tu-141 che hanno sorpreso Putin | sovietici degli anni 80 | facevano le foto in Vietnam | ora sono missili

(Di martedì 6 dicembre 2022) Due attacchi in profondità sul proprio territorio quali non si erano mai visti dall'inizio dell'operazione militare in Ucraina: la Russia ieri si è scoperta vulnerabile, con i...

ilmessaggero.it

IlTu - 141 Iche le forze di Kiev hanno utilizzato non erano i Bayraktar TB - 2 controllati dal satellite e armati di missili che l'Ucraina ha acquisito dalla Turchia. Secondo quanto ......russo ha dichiarato che iucraini hanno attaccato due basi aeree a Ryazan e Saratov nella Russia centro - meridionale, uccidendo tre militari e ferendone quattro, con due bombardieriTu ... I droni Tupolev Tu-141 che hanno sorpreso Putin: sovietici degli anni 80, facevano le foto in Vietnam, ora son Due attacchi in profondità sul proprio territorio quali non si erano mai visti dall'inizio dell'operazione militare in Ucraina: la Russia ieri si è scoperta vulnerabile, con ...I droni colpiscono le basi dei bombardieri a 200 chilometri dalla capitale. La risposta del Cremlino contro gli impianti elettrici: Kiev torna al buio ...