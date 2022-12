Hacker | catastrofico che i sistemi istituzionali non prevedano misure contro i disturbatori

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ci sono paure ataviche. Quella del buio, ad esempio, che terrorizza i bambini; oppure quella del fuoco che intimidisce gli animali. Tra le angosce “storiche” per il cosiddetto “homo technologicus” c’è senz’altro il timore di restare isolati, di trovarsi “fuori servizio”. Non è un retaggio cronologicamente legato all’apparizione delle prime forme di vita sulla Terra, ma comunque – fatte le debite proporzioni – è un terrore che si è manifestato ai primordi della civiltà telematica indiscriminata (quella non d’élite). Grazie a Tim Berners Lee, divenuto poi “baronetto” della corona inglese, tra il 1993 e il 1994 l’umanità comincia a popolare Internet grazie al world wide web. Nel 1997 (successe a Las Vegas nel corso del congresso Defcon, da sempre crocevia di briganti e di sapienti della computer security) qualcuno dimostra la fragilità delle autostrade dell’informazione e la possibilità ...

