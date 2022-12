Grande Fratello Vip | Ginevra Lamborghini rientra in Casa dopo la squalifica per le parole dette a Bellavia | sui social è polemica

(Di martedì 6 dicembre 2022)è statata dalVip (non appena due settimane di gioco) per aver detto una frase incommentabile e intollerabile nei confronti dell’ex concorrente Marco. “Merita di essere bullizzato”, la frase esatta.che non sono passate inosservate e le sono costate l’eliminazione. Ora,qualche mese, la produzione ha deciso:aver trascorso un periodo di quaranta puòre in. “Alfonso, visto che tutti me la buttano lì e io avrei bisogno anche di una vacanza, pensavo che ci potrebbe essere la possibilità dire. Anche perché voli in questo periodo non si trovano”, ha detto ridendo ...

Caos alVip . Subito dopo la diretta, nella Casa di Cinecittà è scoppiata una lite furibonda tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro in cui sono volate offese e pesanti accuse . Una lite che ...Lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro . I due concorrenti delVip si sono scontrati con toni piuttosto forti dopo la puntata in diretta. La miccia sarebbe esplosa in modo improvviso, mentre i due erano in cucina per mangiare dopo la diretta. ...E' Alfonso Signorini a fare un super spoiler rivelando in diretta al Grande Fratello VIP come si chiamerà la figlia di Basciano e Sophie Quando si dice mantenere un segreto…Solo pochi giorni fa, ...Lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scontrati con toni piuttosto forti dopo la puntata in diretta. La miccia sarebbe ...