(Di martedì 6 dicembre 2022) E' atteso nel 2024 l'aggiornamento delleATA di. Salvo novità, restano valide le disposizioni dell'ultimo decreto del 2021, anno in cui c'è stato l'aggiornamento delleche restano ancora in vigore per il corrente anno scolastico e il prossimo. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Le scuole hanno bisogno di liberare risorse umane, a partire dal personalee Dsga, per il quale ...la platea degli immessi in ruolo del concorso Straordinario - bis integrando lecon ......all'illegittima introduzione legislativa di vincoli che costringono migliaia di docenti ea ... Inoltre, nell'emendamento Anief si chiede che "ledi merito di cui al comma 9 bis dell'... Graduatorie ATA terza fascia: il servizio di volontariato per la Croce Rossa non è valutabile Bidelli con diploma tarocco, lo scandalo riesplode in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Licenziati dai Provveditorati di mezza Italia del nord i collaboratori scolastici che avevano dichiarato tito ...Le assunzioni erano state effettuate in base alla posizione ricoperta dai candidati nella graduatoria correlata al bando personale Ata ai primi posti, in cui si erano sistematicamente posizionati ...