Governo | Renzi | ' video Meloni e benzina ha fatto il botto | 1 mln e mezzo di visualizzazioni'

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "A proposito di TikTok. Ildellae di Giorgiahail: oltre un milione edi. Un milione e!!! Mi colpisce come una notizia che i grandi media non hanno voluto considerare possa diventare virale solo grazie a TikTok. Mi fa riflettere, molto riflettere. Ci sono notizie di cui i grandi media non parlano che diventano notizie solo per i social. Qui il link per Instagram, telegram, YouTube". Così Matteonella enews.

Super condono per il calcio, la norma fa scoppiare la polemica Ilsta pensando ad una manovra ad hoc per salvare il calcio professionistico . Dopo lo scandalo ... Matteo: 'Dare dei soldi ...Ile la maggioranza hanno idea di favorire i privati e le opposizioni su alcuni punti, come ... ma messa così la proposta disi potrebbe ribaltare: faccia la Moratti la vice di Majorino. ...E Conte dice che viene a conoscenza del fatto quando sta finendo l esperienza del governo. La cosa è interessante". Così Matteo Renzi nella enews. "Ma come faceva Conte a sapere dell incontro all ...Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “A proposito di TikTok. Il video della benzina e di Giorgia Meloni ha fatto il botto: oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. Un milione e mezzo!!! Mi colpisce come una ...