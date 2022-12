Gli Oscar della Moda britannica che ogni anno premiano coloro che si sono distinti per talento nel fashion system | hanno regalato emozioni Red carpet in primis

Leggi su amica

(Di martedì 6 dicembre 2022) Partiamo dalla fine: a trionfare è stato Pierpaolo Piccioli di Valentino, che ha ottenuto il titolo più ambito. Ovvero quello di Stilista dell’. Ma alla cerimonia di ieri sera alla Royal Albert Hall di Londra per i BritishAwards 2022 di celebrità ne abbiamo viste tante. Tutte avevano qualcosa da raccontare. Come di consueto, glicheche sipernel, h. Redin. E, inutile dire, molte delle star in photocall ...