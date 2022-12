Gli edili in piazza per il Superbonus | Meloni | ci hai traditi E Conte ci si tuffa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 dicembre 2022) Imprenditori e operaiscendono ina Roma per protestare contro il blocco dei crediti di imposta alle imprese che hanno usufruito del. Uno stop che rischia di "mandare a casa migliaia di persone", dicono. Alla vigilia delle votazioni in commissione Bilancio in Senato al decreto legge aiuti quater, il governo chiude a qualsiasi ipotesi di proroga: non si riapriranno i termini per presentare la comunicazione di inizio lavori, la Cilas: chi non ha fornito la documentazione necessaria entro il 25 novembre non potrà contare sul 110 per cento nel 2023. Si dovrà fermare al 90. Possibile invece che si trovi una via per sbloccare la cessione dei crediti incagliati. A fissare i paletti è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. "Dobbiamo trovare un meccanismo che riesca a rispondere a ...