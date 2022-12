Agenzia askanews

Il viceministro dellaFrancesco Paolo Sisto rivendica il risultato: 'Le dichiarazioni programmatiche del ministro Nordio si dimostrano da subito capaci di offrire risultati. Il voto della ...... provocatoriamente, definisce la 'stampella del governo', il partito die Calenda. L'ordine ...una significativa riduzione del numero di magistrati fuori ruolo presso il ministero della, ... Giustizia, Renzi: vedremo se Nordio passa da parole a fatti Il senatore: "Norma ad personam contro di me è in corso una caccia alle streghe. Mica di mestiere faccio il presidente della Lazio" ...“Ai miei ho sempre detto ‘state attenti perché l’unico modo con cui ci fanno secchi è la via giudiziaria'”. E’ quanto ha affermato l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sentito come test ...