(Di martedì 6 dicembre 2022) Lungo intervento del ministero dellain commissione al Senato. Nelle classiche presentazioni delle linee programmatiche che i membri del governo stanno svolgendo in queste settimane, Carlosi è mostrato molto critico nei confronti del settore di sua competenza. Tra le varie problematiche dell’attività giudiziaria, ha posto l’accento sull’uso delle: «Ogni qualvolta un domani usciranno violazioni del segreto istruttorio in tema dil’ispezione sarà immediata e rigorosa. Non è ammissibile che le conversazioni che riguardano la vita privata di cittadini che non sono nemmeno indagati finiscano sui giornali». Annunciando estremo rigore sulla materia, il guardasigilli ha aggiunto: «Proporremo una profonda revisione, vigileremo su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria – ...

Open

... identità è problema di tutti i partiti',Anna Ascani Un nuovo soggetto politico o comunque ... Socialismo significa emancipazione, democrazia, libertà, eguaglianza,sociale, lotta per i ......il signor Jackson responsabile per aver perpetrato un atto violento e spietato e fornisce... ecco tutto quello che c'è da sapere su A Star Is Born! Di che cosaA Star Is Born 2018 ... Giustizia, parla il ministro Nordio: «Intercettazioni usate per delegittimare, interverremo» Parte "Filo Diretto", un nuovo canale di comunicazione immediata tra via Arenula e i Palazzi di Giustizia d’Italia ...(QUOTIDIANO NAZIONALE) Nel frattempo all’esterno del Palazzo di Giustizia circa 250 anarchici – scrive ‘Il Messaggero’ – si sono mobilitati e – scrive ‘TgCom24’ – un gruppo di contestatori avrebbe ...