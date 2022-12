La Svolta

... mentre una sentenza della Corte diEuropea (a salvaguardia della bontà dei canali di ... mentre acquistare Office 2021 Professional Plus tramite Mr Key Shop109,99 euro in soluzione ...'Gli orrori - continua Rosarianel film - non servono per spaventarci, ma devono servire per ... mi sento la madre di un figlio che non ha avutoe questo fa ancora più male'. 'I ragazzi ... Ultimo'ora: Giustizia: Costa, 'da Camera sì a monitoraggio ministero su conferenze stampa pm' Roma, 6 dic. (Adnkronos) – E’ stato approvato alla Camera l’ordine del giorno proposto da Enrico Costa del Terzo Polo che impegna il Governo a far svolgere dall’Ispettorato generale del Ministero dell ...Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Io voglio presentare una legge per depenalizzare l'abuso d'ufficio. L'ergastolo ostativo invece non l'ho votato". Lo ha detto al Riformista Tv il vicesegretario di Azione ...