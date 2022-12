Ginevra Lamborghini torna nella casa del Gf Vip dopo la squalifica | ma ci sono delle condizioni

Dopo la squalifica per bullismofarà ritorno nella Casa del ' GF Vip ', ma come ospite . La 'vippona' avrà l'occasione di passare ancora una settimana nel reality ma senza partecipare al gioco e solo in qualità ...torna al Grande Fratello Vip ed è subito polemica. Non è la prima volta che si parla di questa possibilità da quando la ragazza è stata espulsa per bullismo nei confronti di Marco ...Ginevra Lamborghini torna nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente era stata squalificata dal programma per il caso di Marco Bellavia, tuttavia la produzione ha deciso che ...La Casa di Sant'Agata Bolognese ha annunciato l'ingaggio di Romain Grosjean. L'ex pilota di F1 farà il suo esordio a Daytona sulla Huracan GT3 EVO2 e sarà uno dei quattro piloti titolari scelti per il ...