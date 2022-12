Gilardino nuovo allenatore del Genoa

Leggi su 11contro11

(Di martedì 6 dicembre 2022) Albertocon ogni probabilità sarà ildel. Prende il posto di Alexander Blessin, arrivato ai rossoblù lo scorso gennaio. Si amplia così la schiera di campioni del Mondo del 2006 allenatori in Serie B. Infatti erano già presenti Grosso, Cannavaro, Oddo e De Rossi.al: era l’della primaverasubentra a Blessin sulla panchina del. Fino ad ora era l’della primavera dei rossoblù, adesso è pronto per il grande salto. In passato aveva già allenato in Lega Pro, sedendosi sulle panchine di Pro Vercelli e Siena. Il Grifone non sta attraversando un buon momento di forma, infatti l’ultima vittoria risale addirittura al 22 ottobre. In quella ...