GFVip | lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro dopo la diretta | quello che ha fatto lui ha lasciato tutti senza parole

(Di martedì 6 dicembre 2022)traDal. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scontrati con toni piuttosto fortila puntata in. La miccia sarebbe esplosa...

... dopo lacon Wilma Goich e le parole utilizzate nei confronti di Micol Incorvaia : Io sono ... il suo pudore nel tenersi tutta la sofferenza dentro spiazza 💔 ##thepisis pic.twitter.... (@CONFMEDlA) December 3, 2022 Daniele e Oriana che si scannano e Nikita che cerca di portarsi via Daniele per farlo calmare, io mi sto pisciando 💀 ##nikiters #incorvassi pic.twitter.Lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scontrati con toni piuttosto forti dopo la puntata in diretta. La miccia sarebbe ...Nella notte dopo la diretta del GF Vip è scoppiata una furibonda lite tra Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti ...