GFVip 7 | il commento di Marco Bellavia sull’ultima puntata

(Di martedì 6 dicembre 2022)torna sui social commentando l’ultimaandata in onda ieri: le parole dell’ex gieffinolo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip. La sua avventura nella Casa più spiata d’Italia si è conclusa in breve tempo dopo esser stato al centro di innumerevoli attacchi da parte dei suoi coinquilini.ha conquistato il cuore di tantissimi italiani. Dopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5,quotidianamente viene inondato di affetto da parte dei fan che l’hanno ammirato nel corso della sua breve ma intensa esperienza nella Casa. Leggi anche –> la frase infelice di micol incorvaia antonella sbotta siete persone false Le parole dell’ex gieffino: ecco cosa è emerso Nelle ultime ...

Today.it

Ildi Ignazio e Cecilia Luca Onestini ha partecipato al2, ovvero la stessa edizione in cui c'erano Cecilia e Ignazio. Nella rubrica Casa Chi, la coppia ha confidato di non vedere ...#nikiters #INCORVASSI pic.twitter.com/ggwvm5xvxr Fai rumore (@giochimale) November 30, ... Tutto è partito da un abbraccio tra Patrizia e Luca Salatino, con unsu quanto Soraia sia ... Gf Vip, il riassunto della 20esima puntata. Nomination ed eliminati Al GFVip Alfonso Signorini ha riunito Antonino Spinalbese con i Donnalisi: Edoardo Donnamaria è geloso del rapporto tra il suo inquilino e Antonella Fiordelisi. 'Me la prendo con lei, non con te' le p ...Antonella Fiordelisi ha capito del fastidio provato da Giaele De Donà a causa di una battuta fatta durante l’ultima puntata del TG #GFVIP. In veranda con Attilio Romita e Sarah Altobello, l’ex ...