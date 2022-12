Gf Vip | la sorella di Antonino Spinalbese lo dice sul conto di Antonella Fiordelisi | ecco la frase che hanno sentito tutti

(Di martedì 6 dicembre 2022) Durante la puntata in diretta del Gf Vip ,è stato protagonista di una dolce sorpresa che la produzione ha organizzato per lui. L'ex di Belen Rodriguez ha infatti potuto rivedere e ...

Belen Rodriguez spia Antonino Spinalbese al GFVip: il dettaglio che la incastra Gf, Antonella ... quello che ha fatto lui ha lasciato tutti senza parole Ladi Antonino Ladi ...Mi sei sceso...' Grande Fratello, la concorrente non ha dubbi: 'Non posso accettarlo' Antonella ... asserendo di capire il fatto che Micol Incorvaia sia ladella compagna del suo migliore ...Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip: dopo la squalifica è pronta a fare ritorno (come ospite). Ma come avrà reagito il fidanzatoUn messaggio su Facebook. E all'improvviso la vita di Veronica Pannone, 29 anni, e dei suoi genitori è stata catapultata in un incubo. È così, ...