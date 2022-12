leggo.it

GFVip, lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro dopo la diretta: quello che ha fatto lui ha lasciato tutti senza parole Gf, Antonella Fiordelisi in lacrime attacca Giulia Salemi: 'Da ...... dating show), in onda alle 21.25 su TV8 Grande Fratello(reality show), in onda dalle 21.10 su ... in onda alle 21.20 su Rai Premium Tandem (serie tv), in onda dalle 21.10 suLaw and Order: ... Gf Vip, il giallo di Oriana: in lacrime dopo il confessionale. Cos'è successo di così grave Lo yacht da 22 metri Aldabra, di proprietà dell'oligarca russo Dmitry Mazepin, ormeggiato al porto di Olbia e congelato dalle autorità italiane insieme con la lussuosa villa ...Scena surreale al Grande Fratello Vip, dove i telespettatori hanno assistito increduli allo scoppio in lacrime di Oriana. La Marzoli, dopo essere uscita dal confessionale, ha avuto un crollo emotivo,.