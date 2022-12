GF Vip | Ginevra Lamborghini rientra nella Casa e impazza la polemica

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lunedì prossimo, 12 dicembre 2022,rientreràdel Grande Fratello Vip 7. Rientrerà non come concorrente ma come ospite per una settimana, essendo stata squalificata per le sue parole inaccettabili sul bullismo ai danni di Marco Bellavia, ma la decisione ha fatto infuriare ugualmente gran parte del pubblico che ha trovato questa decisione del GF Vip scandalosa e inaccettabile. Grande Fratello Vip 7,torna“Io sono già varie volte che entroe mi lanciano sempre la proposta di restare…” ha esorditoparlando con Alfonso Signorini. “Io ho bisogno di una vacanza… Ho cercato voli a destra e manca e non ...