Gf Vip 7 | Ginevra Lamborghini pronta a tornare nella Casa dopo la squalifica | “Non ci sto credendo!” Video

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 dicembre 2022)rientreràdel Gf Vip per una “vacanzina”, come è stata definita dalla stessa ex Vippona. L’annuncio è stato dato ieri sera, nel corso della ventesima puntata del reality show. L’ereditiera, tra il serio e il faceto, ha raccontato ad Alfonso Signorini di aver bisogno di una vacanza: Io già due volte che vadoa fare un po’ di saluti, ma me la lanciano lì la proposta: “dai ma vieni a stare qua”. Io dico, io avrei bisogno innanzitutto di una vacanza, ho cercato voli a destra e a manca ma sai si trova proprio niente adesso perché siamo arrivati tardi. Io una vacanzina me la farei. Sono stata tanto bene! Palla colta al balzo dal padrone di: Allora ragazzi prepariamoci perché la nostra– voglio dirlo ...