Gf Vip 7 | Giaele De Donà dopo la lite con Antonella Fiordelisi la sbugiarda con Oriana Marzoli | “Non ha fatto nei commenti su di te!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 dicembre 2022)Deè andata ufficialmente su tutte le furie al Gf Vip. Ieri sera è andato in onda un breve filmato in cui Micol Incorvaia sparlava didavanti aDe, che le ha dato manforte. Laè sbottata contro le due coinquiline, in particolare contro, che ha definito falsa, cattiva e bugiarda. Se la Incorvaia ha aspettato che allapassasse la rabbia, la Deha dato letteralmente di matto: Tu mi dici vergognati perché ero con Micol ad ascoltare quando ha detto quella frase contro di te? Allora non ricordi tutte le cattiverie che continui a dirmi. Tu sparli, anche oggi parlavi di me. Perché non mi rispondi? Visto che dici che tu non parli dietro. Ma smettila ...