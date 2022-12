GdS – Inter | per Lukaku vacanze di lavoro Vuole tornare subito al top

Leggi su justcalcio

Romelu sta sudando con il preparatore Gerets alle Seychelles. E sabato si aggregherà alla squadra Dal nostro inviato Filippo Conticello 6 dicembre– Paola (Malta) Su un atollo alle Seychelles con il corpo, già dentro a San Siro con la mente. Romelusi è sdoppiato da quando il Mondiale in Qatar è diventato solo un macigno sul cuore: era il sogno più alto, il momento in cui la dorata generazione belga doveva raccogliere il frutto di tanto talento, ma si è trasformato in un incubo collettivo. Per i Diavoli Rossi tutti, e per il centravanti-totem in particolare, visto che è diventato il collettore di tutte le critiche: i gol divorati contro la Croazia sono già storia, e non lo fanno dormire bene neanche in quel paradiso ...