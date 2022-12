Gas | in chiusura prezzo sale a 138 euro al megawattora

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ildel gas chiude in rialzo, con l'arrivo di temperature più rigide ed i timori per la riduzione degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 2,8% a 138al. . 6 ...

Il prezzo del gas chiude in rialzo, con l'arrivo di temperature più rigide ed i timori per la riduzione degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 2,8% a 138 euro al megawattora. 6 dicembre 2022.
(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 06 DIC - Il Tar del Lazio ha fissato l'udienza del ricorso promosso dal Comune di Piombino contro la decisione di installare un rigassificatore nel porto.