L'iniziativa 'Ora d'aria', organizzato dall'associazione Nie Wiem, con ile il Comune di Ancona, quest'anno si è arricchita del "concorso 'poetry slam' che avrà anche una fase regionale, a ..."Il dato che allarma è che il carcere di Montacuto ad Ancona è il più sovraffollato dellee il secondo in Italia per carenza di personale" che s attesta al "32,7%". Lo ha detto ilregionale dei diritti Giancarlo Giulianelli, durante la conferenza stampa ad Ancona in cui ha ... Garante Marche, gioia per Traini terzo al poetry slam "Ho appreso con gioia la notizia che Luca Traini si è classificato terzo al poetry slam che si è svolto nel carcere di Barcaglione ad Ancona". Lo ha detto il Garante regionale dei diritti Giancarlo Gi ...Inoltre è sovraffollato, preoccupa nuova aggressione a 2 agenti Il dato che allarma è che il carcere di Montacuto ad Ancona è il più sovraffollato delle Marche e il secondo in Italia per carenza di pe ...