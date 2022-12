Gara amichevole Fiorentina Primavera 

... intanto, la società ha comunicato l'intesa con l'Udinese per un'da disputare alla Dacia ... Quellaè finita con il risultato di 1 a 1 (gol di Colombo per i salentini, di Beto per i ...A fine, fra le varie cose, il difensore della Juve ha parlato anche delle vicende del club ... Molto probabilmente non in tempo per la prima, in programma il 17 dicembre contro l'Arsenal ...Il Napoli sta preparando la ripresa del campionato in Turchia, ma dal Qatar è arrivato un annuncio che non farà felice Luciano Spalletti.Con il Napoli vogliamo vincere“ Hakan Calhanoglu dopo la vittoria dell’Inter in amichevole mette il Napoli nel mirino: “Gara da vincere”. Calhanoglu mette il Napoli nel mirino. Calhanoglu ha poi aggiu ...