Furto di energia elettrica | quattro persone denunciate in Valle Caudina

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi San Martinosono statedai Carabinieri della locale Stazione perdi. All’esito di specifiche verifiche, eseguite dai militari unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stato riscontrato che, bypassando il contatore o manomettendo lo stesso, veniva illecitamente fornita corrente alle abitazioni dei predetti. Ultimati gli accertamenti, ipresunti responsabili sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “aggravato”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

