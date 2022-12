Furti in serie in provincia di Benevento | quattro abitazioni prese di mira dai ladri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoin abitazione denunciati nella giornata di ieri a Pago Veiano e Cerreto Sannita. I Carabinieri della stazione di Apice sono intervenuti in via Giovanni XXIII dopo che ignoti, forzata una finestra del tinello, avevano rubato circa 60 euro dalla stanza della figlia dei proprietari. Sempre a Pago Veiano, i Carabinieri sono intervenuti in via Vittorio Veneto dove malviventi, dopo essere entrati in un abitazione, avevano sottratto circa 150 euro in contanti e una carta bancomat. Sempre nel comune sannita, questa volta in via De Gasperi, ignoti dopo aver forzato la finestra di un corridoio, rubavano circa 900 euronti in casa. Una denuncia di furto in abitazione è stata segnalata anche a Cerreto Sannita, precisamente in via Cesine di Sopra, dove i, dopo aver forzato ...