Francia - Il Senato vuole tagliare gli incentivi per le elettriche | Così finanziamo i cinesi

(Di martedì 6 dicembre 2022) La commissione finanze delfrancese ha approvato un emendamento al bilancio per il 2023 con il quale riduce di 500 milioni di euro gliin favore dell'acquisto di veicoli elettrici, giustificando la scelta con l'assenza di una filiera francese o, quanto meno, europea in questo settore tecnologico. Il fondo originale stabilito dallo Stato ammonta a 1,3 miliardi di euro, con un aumento del 30% rispetto al 2022: iri hanno ritenuto che gran parte di questa somma sarebbe andata a finanziare i costruttoridi Ev. La decisione arriva in un contesto politico particolare, dominato dalla crisi energetica e dalle preoccupazioni sollevate dall'arrivo, in quest'ultima parte dell'anno, di molte aziendeo comunque asiatiche sul mercato locale, con modelli elettrici spesso più ...

