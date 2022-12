Frana di Casamicciola | il piano di Legnini | molte case inagibili da ricostruire altrove

(Di martedì 6 dicembre 2022) Oltre a superare l?emergenza, c?è da guardare avanti, a come costruire un futuro per Ischia senza più rischi. Se da un lato nei prossimi giorni, per mettere in sicurezza il...

... tutti i numeri i dati Covid, l'andamento dei contagi in Italia LA SCHEDA Lasu Ischia: come è avvenuta i dati 2022 L'abusivismo edilizio in Italia alluvione devastantedi, ...Giulia Merlo per www.editorialedomani.it ischiaLadi Ischia, non si è schiantata solo su edifici abusivi, ma anche su case edificate regolarmente in un'area che era contrassegnata come bianca per il rischio idrogeologico, secondo il Piano di ... Frana Casamicciola: prima notte fuori casa per gli sfollati. Ritrovata l'auto dell'ultima dispersa - Ordinanza di Legnini individua soggetti attuatori interventi urgenti - Ordinanza di Legnini individua soggetti attuatori interventi urgenti (LaPresse) Vigili del fuoco e geologi impegnati nelle verifiche delle abitazioni nell'area della frana a Casamicciola, sull'isola di Ischia. Prima ...Report ha potuto vedere le abitazioni distrutte dalla frana, che erano considerate sicure: “Se quelle di Casamicciola sono giudicate sicure, perché lo indicavano le mappe, ce ne sarebbero 774 da ...