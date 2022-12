Forza Italia | il nuovo commissario provinciale è Alessandro Sorte

Sulla pagina Facebook dell'Ambasciata della Federazione Russa inieri è apparso un ...il Comune e il XIII Municipio sul tema del ripristino della viabilità lungo la via Aurelia Antica dopo...... come si propone Stefano Bonaccini, bisogna avere una straordinariapolitica. Bisogna anche ...In Elly Schlein si rispecchia l'identità perduta del Pd Marco Damilano La seconda è da ...«Le critiche alla Manovra non scalfiscono il consenso per Giorgia Meloni. Che ha un effetto trascinamento sul consenso a Fratelli d'Italia, primo partito ormai stabilmente oltre quota 30%», dice Rado ...La scelta da parte di un partito su quale tema politico “puntare” in un dato momento dipende in genere dalla interazione tra due ordini ...