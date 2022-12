Formazioni ufficiali Marocco Spagna | le scelte degli allenatori

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alle 16 andrà in scena il sesto ottavo di finale dei Mondiali in Qatar. Ecco lediEcco ledi(4-3-3): Bonou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. CT: Regragui.(4-3-3): Unai Simon; Llorente, Laporte, Rodri, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Torres, Asensio, Olmo. CT: Luis Enrique. L'articolo proviene da Calcio News 24.

