Flambus a Roma | la Procura apre un nuovo fascicolo | indagini su gli ‘ultimi’ 31 incidenti

(Di martedì 6 dicembre 2022) La storia deiAtac aè, ormai cosa ‘vecchia’. Si è parlato nel tempo di manutenzione carente e pezzi di ricambio logori e a volte non adeguati. Gli episodi di autobus che prendono fuoco durante la corsa con grave pericolo per viaggiatori e conducenti non sono una cosa nuova, ma adesso lasembra davvero stanca di questa situazione ed ha avviato una maxi inchiesta per fare luce sulla vicenda. La nuova inchiesta I pubblici ministeri che stanno indagando sul ‘fenomeno’, Mario Dovinona e Francesco Dall’Olio hanno investito un consulente di parte, Rodolfo Fugger, per svolgeremirate a dare risposte su quanto successo. Un esame peritale su ben 31che si sono verificati negli ultimi due anni. Un accertamento che ha riguardato anche i pezzi di ricambio utilizzati prima e ...

... manutenzioni carenti e spesso inefficaci, autobus che viaggiano per le strade dinonostante evidenti problemi di funzionamento, pochi controlli. C'è una nuova maxi - inchiesta suidell' ...Intorno all'1.30 della notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre, mentre percorreva via Monti di Pietralata, su un bus che stava rientrando in rimessa, senza passeggeri a bordo, si è sviluppato un ... Atac, nuova inchiesta flambus a Roma: si indaga su altri 31 mezzi. Gli incendi tra il 2020 e il 2022 É stata depositata la consulenza dell'esperto Rodolfo Fugger. Ora i magistrati dovranno decidere se effettuare le iscrizioni sul registro degli indagati ...