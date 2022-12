Fitch taglia stime sul mondo | migliora quelle sull' Italia

La Sicilia

Più rosee invece le prospettive per l'Italia per la quale era attesa una recessione e ora invece si attende un calo del Pil solo dello - 0,1 per cento. L'impatto dell'inflazione sull'economia mondiale si fa più forte e alla luce delle incertezze (soprattutto per il settore immobiliare cinese) e delle tensioni geopolitiche Fitch taglia a +1,4% stima Pil globale 2023 ma rialza Eurozona a +0,2%. Il mondo nel 2023 'rallenta', secondo Fitch il Pil a causa dell'intensificarsi della lotta all'inflazione da parte delle banche centrali e del deterioramento delle prospettive del mercato immobiliare.