Fitch | taglia a +1 | 4% stima Pil globale 2023 ma rialza Eurozona a +0 | 2%**

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - L'impatto dell'inflazione sull'economia mondiale si fa più forte e alla luce delle incertezze (soprattutto per il settore immobiliare cinese) e delle tensioni geopolitiche Fitch Ratingsancora le previsioni sul PIL mondiale per il. Nell'aggiornamento di dicembre del Global Economic Outlook l'agenzia ora prevede che il prossimo anno il PIL mondiale crescerà dell'1,4% con un taglio di 0,3 punti rispetto alle valutazioni di settembre. Fra le varie revisioni al ribasso di Fitch quella sulla crescita per ilsia per gli Stati Uniti (rivista a +0,2%, dal +0,5%, per via del forte inasprimento delle politiche della Fed) sia per la Cina, al 4,1% dal 4,5% di tre mesi fa. Notizie positive invece per l'che vede una revisione al rialzo della crescita a + 0,2% dal -0,1% previsto ...