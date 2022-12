‘Festa del BIO’ | invito ad adottare stili alimentari sostenibili per tutelare il pianeta e contrastare la deriva climatica

(Di martedì 6 dicembre 2022) La difesa ambientale e degli ecosistemi passa anche da cosa portiamo in tavola. Occorreun modo più sostenibile di produrre e consumare cibo facendo attenzione agli sprechi e alla stagionalità. L’agricoltura biologica ha un ruolo fondamentale nel contribuire a preservare la fertilità del suolo e nel contrasto al cambiamento climatico, ambientale e alla perdita di biodiversità. Questi i messaggi lanciati dalla “Festa del BIO” che è ripartita sabato 3 dicembre da Palazzo Re Enzo di Bologna, per fare poi tappa a Milano a gennaio e a marzo a Roma. Grande partecipazione all’evento ideato per costruire un dialogo diretto con i cittadini per spiegare i benefici dell’alimentazione biologica per l’uomo e il. Organizzata da FederBio – con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, Lipu, WWF Italia, ISDE Medici per ...

... reduce dalla colonna sonora per il film 'Portrait of Queen', di Fabrizio Ferri, presentato allacinema di Roma, dalla partecipazione come artista in cast in 'Souvenir d'Italie' di Giorgio ...... tra i favoriti per la vittoria finaleMondiale di calcio, conquistando così i quarti di finale. Laè esplosa nel Paese nordafricano ma anche in tante città europee dove ci sono importanti ...