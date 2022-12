Fedez | “Un vuoto nel cambio generazionale dei comici ha creato LOL”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 6 dicembre 2022): c’è voglia di risate Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 49 Siamo diventati una società che annulla il tono dei grigi, o bianco o nero. Lei è molto divisivo: molto amato o molto odiato… «Fa parte del mestiere che faccio, sono esposto pubblicamente e questo prevede anche il fatto di essere un soggetto polarizzante. Lo accetto per quello che è». Disincantato al limite del distaccato, stringato al limite dell’annoiato,risponde con circospezione, quasi fosse circondato da una muta di nemici che gli dà la caccia. Con le sue attività che spaziano dalla musica alla tv ai social lei è anche un brand: la vena commerciale non rischia di soffocare, o comunque mettere in secondo piano, quella artistica? «E un problema che non mi pongo, altrimenti non farei quello che faccio». La rincorsa al like e alle visualizzazioni può diventare ...