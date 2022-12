Farmaci vegetali | definizione e meccanismi d’azione

Leggi su panorama

(Di martedì 6 dicembre 2022) Quello del farmaco vegetale è un tema straordinariamente ancora poco noto, persino presso la categoria dei professionisti di settore: se ilsta solo parzialmente lo inquadra, in generale c’è bassa conoscenza di questa tipologia di prodotto.«Per farmaco vegetale- spiega il prof Marco Biagi Farmacologo e referente scientifico di Schwabe- si intende una preparazione vegetale che ha subìto tutto l’iter sperimentale e registrativo per essere utilizzata con la finalità di un qualunque farmaco, sia esso di origine naturale, sintetica o biologica. Il farmaco vegetale rientra quindi nell’accezione più ampia del termine “farmaco”, è un farmaco a tutti gli effetti, che ha avuto la stessa sperimentazione e lo stesso iter registrativo del farmaco di sintesi, l’unica differenza è che i principi attivi sono rappresentati da una preparazione vegetale, come per esempio un ...