Fancel Generali Italia | “Welfare aziendale è fattore strategico | priorità per Paese”

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ilfa bene alle imprese e fa bene al. E’ unper le imprese e unaper il, anche per raggiungere gli obiettivi del Pnrr attraverso una partnership tra il settore pubblico e il privato”. Lo ha detto Giancarlo, country manager & ceo, intervenendo a Roma alla presentazione diIndex Pmi 2022 promosso da. “Oggi il nostro rapportoIndex Pmi certifica -ha continuato- come chi ha programmi dievoluti ha maggior successo come impresa, investendo, tra gli altri, in sanità, formazione e inclusione sociale”. ...

I risultati dello studio sono stati presentati oggi a Roma alla presenza della ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, del Country Manager & Ceo diItalia, Giancarlo, del ...... offrono la possibilità di cambiare l'approccio, rivoluzionando il classico paradigma della gestione dei sinistri" ha dettonel suo intervento. In, in ambito Vita, ha spiegato ancora ... Welfare: Fancel (Generali), è una priorità per il Paese - PMI Lo ha detto Giancarlo Fancel, country manager & ceo Generali Italia, intervenendo a Roma alla presentazione di Welfare Index Pmi 2022 promosso da Generali Italia. “Oggi il nostro rapporto Welfare ..."Il welfare aziendale è un fattore strategico per le imprese e una priorità per il Paese, anche per raggiungere gli obiettivi del Pnrr attraverso una partnership tra il settore pubblico e il privato".