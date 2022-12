Facciamo il punto con Alberto Oliva

Leggi su seriea24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Giusto il tempo di ricaricare le pile e la Geetit Pallavolo Bologna è pronta a scendere in campo Giovedì 8 Novembre. Dopo le due sfide esterne, i felsinei tornano a riabbracciare il pubblico di casa nella sfida contro la TMB Monselice, fanalino di coda della classifica generale., schiacciatore che veste per la prima volta la maglia della massima categoria della città natale, ci parla dell’incontro e della sua esperienza in rossoblu. Giovedì si torna tra le mura amiche per sfidare Monselice, qual è l’obbiettivo del match? e come lo affrontate? “L’obbiettivo del match è sicuramente quello di portare a casa 3 punti. Non dobbiamo però sottovalutare l’avversario perché, come abbiamo già sottolineato, ogni partita prescinde dal posizionamento in classifica nostro e dei nostri avversari. Ogni sfida va affrontata con il massimo dell’impegno. ...