Fabio Mazzeo nuovo Fleet & Business Solutions Director Stellantis Italia

TORINO - Nell'ambito della più generale riorganizzazione di Stellantis Italia e di tutte le nuove sfide imposte dall'evoluzione delle esigenze di mobilità, Fabio Mazzeo ha assunto la direzione di Stellantis Fleet & Business Solutions in Italia. 51 anni, sposato, due figlie, ha maturato un'esperienza ventennale nel settore automotive. La notizia era nell'aria da tempo ma ora è stata ufficializzata con un comunicato, a margine di un primo incontro informale con la stampa di settore.