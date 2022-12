F1 | Ferrari in pista a Fiorano | test Pirelli | si provano le gomme da bagnato Apre Sainz | domani Leclerc

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Laè tornata in. La Scuderia di Maranello è impegnata in due giorni di, chiesti dall’azienda milanese per sviluppare leda. Carlosha aperto le danze al volante della F1-75, mentretoccherà a Charles. Lo spagnolo ha incominciato suintermedie sfruttando l’umidità della notte, poi è stato verificato il cross con leda asciutto e successivamente è stato azionato il sistema di irrigazione automatico in modo da impiegare lefull wet. Va ricordato che il lavoro diera iniziato lo scorso weekend al Paul Ricard, dove Robert Kubica ha guidato l’Alfa Romeo C42 con ...