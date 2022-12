Esplosione a Kursk Russia nel deposito di carburanti dell' aeroporto | video

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nella notte c'è stata un'neldi carburantea base aerea diin. Le fiamme non sono ancora state domate. Secondo Mosca causao scoppio sarebbe un nuovo attacco con un drone a lungo raggio inviato dall'Ucraina, che però smentisce questa ipotesi, dopo i due raid su due basi aeree russe di ieri.

Un drone ha attaccato un aeroporto nella regione russa di, al confine con l'Ucraina . Lo sostiene sui social network il governatore della regione Roman ... Ieri un'all'aeroporto di ...Un serbatoio di petrolio nell'area dell'aeroporto della città russa diha preso fuoco a seguito di un attacco tramite droni. Lo ha comunicato su Telegram il ... L'del ponte ha pesato ...L’attacco di un drone ha causato un incendio in un campo d’aviazione nella città russa di Kursk, vicina al confine ucraino, ma non ha provocato vittime. Il governatore della regione di Kursk, Roman St ...Sembra di sì, anche se non c'è ancora la certezza: potrebbe essere successo lunedì a centinaia di chilometri dal confine ucraino ...