Energia e economia circolare alle giornate di Trevi Tutti i numeri

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Patrimonio dell’Italia alla prova delle sfide del nostro tempo: decarbonizzazione, riduzione dei rifiuti e riuso dei materiali, mobilità a basse emissioni, buona. Sono questi i temi che hanno animato le “dell’e dell’” di, promosse dall’Associazione Nazionale per il Clima Globe Italia, dal World Energy Council Italia e Luiss School of Government, in collaborazione con l’Associazione Italiana dei Collaboratori Parlamentari (Aicp), la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (Fast) e dall’Unione Giornalisti Italiani Scientifici (Ugis). “Da sei anni organizziamo, nel cuore verde dell’Italia, ha detto Matteo Favero, presidente di Globe Italia, questi momenti di approfondimento su temi di importanza strategia per il futuro ...