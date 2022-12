Elodie | “Ok respira” è il singolo che anticipa il nuovo omonimo album in uscita nel 2023

Rockol.it

" è scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessae il team ITACA che lo ha prodotto. Il titolo è pronunciato come un mantra, è un'esortazione a fermarsi per ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloannuncia l'uscita di Ok., nuovo progetto discografico dell'artista, fuori venerdì 10 febbraio, anticipato dall'omonimo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 9 ... v Elodie annuncia un nuovo album in vista del ritorno a Sanremo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...