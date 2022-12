Elodie | la copertina del nuovo album è esplosiva “Ok Respira”

Leggi su dilei

(Di martedì 6 dicembre 2022) Da quanto è uscita, nel 2016, come seconda classificata dalla scuola di Amici,non ha smesso di mietere successi. Sono infatti ormai sei anni che la cantante è sulla cresta dell’onda e, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di scendere. A dimostrarlo è stato anche l’annuncio, in queste ultime ore, dell’arrivo di unche già dallaè certo che sarà esplosivo., il: Ok.. Ilprogetto discografico di, dal titolo Ok.sarà disponibile dal prossimo 10 febbraio ma il primo omonimo singolo potremmo già ascoltarlo in radio e sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre. Mentre già da oggi, 6 dicembre, è attivo il pre-save del singolo e il ...