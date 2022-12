Elodie | il nuovo album | quando esce e come si chiama

Rockol.it

A pochi giorni dalla notizia della sua partecipazione come concorrente al Festival di Sanremo 2023, ha svelato il titolo e la data di uscita del suo album in studio... e non solo! La cantante ha annunciato anche la pubblicazione di "Ok. Respira", titletrack del suo prossimo disco. annuncia l'uscita di Ok. Respira, progetto discografico dell'artista, fuori venerdì 10 febbraio, anticipato dall'omonimo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 9. Elodie annuncia un nuovo album in vista del ritorno a Sanremo