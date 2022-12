Elodie annuncia il nuovo album Ok Respira anticipato dalla title track

(Di martedì 6 dicembre 2022)l’uscita di Ok.progetto discografico dell’artistadall’omonimo singolo disponibile in radio da venerdìl’uscita di Ok.progetto discografico dell’artista, fuori venerdì 10 febbraio,dall’omonimo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre. Attivo da ora il pre-save del singolo e il pre-order di CD e vinile del. Ok., pronunciato come un mantra, è un’esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo. Il singolo ha sonorità dance e un testo che racconta l’importanza di valorizzarsi, celebra la propria indipendenza e l’amore per se ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolol'uscita di Ok. Respira , nuovo progetto discografico dell'artista, fuori venerdì 10 febbraio, anticipato dall'omonimo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 9 ...ROMA -l'uscita di 'Ok. Respira', il nuovo progetto discografico che vedrà la luce il 10 febbraio, nella settimana che la vedrà protagonista al Festival di Sanremo 2023. Ad anticiparlo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Poco dopo la conferma della sua partecipazione tra gli artisti in gara a Sanremo 2023, Elodie ha condiviso i dettagli con il suo pubblico del suo nuovo album. A distanza di due anni dal suo precedente ...