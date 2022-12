Elden Ring | domani l’aggiornamento che aprirà i Colossei!

(Di martedì 6 dicembre 2022)si appresta a ricevere il nuovo aggiornamento che introdurrà i Colossei. Andiamo a scoprire tutto ciò che ci attenderà nel varcare la soglia di questi storici luoghi Lanciatevi in combattimenti contro altri giocatori, combattimenti a squadre, oppure siate degli eroe ed unitevi in battaglie tutti contro tutti a Leyndell, Caelid, e Limgrave. Sono questi i tre luoghi che ospiteranno i combattimenti in PvP nelle arene predisposte, ritenete di essere pronti ad avventurarvi?inil nuovo aggiornamento gratuito, che si aprino le porte dei Colossei FromSoftware ha annunciato un nuovo aggiornamento perdal titolo Colossei, che sarà ...

