Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Puoi cucinare metanfetamine e andare a letto con le prostitute, purché tu non dica di averper”. Parlava così, popolare attrice americanaa 71 anni di cancro. Nella sua ultima intervista a Fox News prendeva in giro il sistema liberal di, dove conti solo se voti i democratici, altrimenti vieni boicottato. Kirsteyera sempre stata amatissima dal pubblico di tutto il mondo: ha interpretato Rebecca Howe nella sitcom Cin Cin. Nota anche per le sue interpretazioni in ‘Veronica’s Closet’ (L’atelier di Veronica) e in ‘Senti chi parla‘, accanto a John Travolta, laa 71 anni dopo aver scoperto “solo di recente” di essere malata di cancro. Ad annunciare la notizia sono stati i figli ...