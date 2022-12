È morta Kirstie Alley | la mamma di «Senti chi parla»

(Di martedì 6 dicembre 2022) È stato un cancro che aveva scoperto da poco e che aveva provato inutilmente a curare la causa della morte di, l'attrice americana nota soprattutto per aver interpretato con John Travolta di due famosi film «chi». L'attrice aveva 71 anni

Con questa comunicato al magazine People, True e Lillie Parker hanno reso noto la scomparsa della madreAlley , attrice due volte vincitrice dell'Emmy,all'età di 71 anni. Un volto ...8.50 Cinema,l'attriceAlley L'attrice americanaAlley, star della tv e del cinema, nota, tra gli altri, per il suo ruolo vincitore di un Emmy nella serie comica "Cin Cin" e film come "Senti ...Kirstie Alley è morta all’età di 71 anni poco dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro. La notizie dalla sua morte è arrivata poche ore fa quando i suoi figli True e Lillie Parker hanno scritto un mes ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...