È morta Kirstie Alley | attrice simbolo degli anni ’90 | La ricordate in Senti chi parla?

Solo dopo tanti anni e tentativi andati a vuoto,Alley ha perso 45 chili, debuttando così nel 2011 come modella per lo stilista Zang To. Alla notizia delladella Alley, John Travolta ha ...Alley di cancro, l'attrice si stava curando da pochi mesi in un centro specializzato in Florida a Tampa ÈAlley , l'attrice di 'Senti chi parla' , 'Cin Cin' e 'Matrimonio a ...È morta a 71 anni Kirstie Alley, attrice famosa per il ruolo di Rebecca nella serie tv "Cheers" dal 1987 al 1993, con cui vinse anche un Emmy Award e un Golden Globe, e per i film della saga "Senti ...Nata a Wichita, Kansas, nel 1951, e si era trasferita a Los Angeles nel 1980 dove aveva lavorato come designer. Già dal 1979 Alley aveva aderito alla chiesa di Scientology usufruendo perfino di un lor ...